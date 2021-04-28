Курс доллара 74.9390   Курс евро 90.4289  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2021 г.Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежн...
вчера 21:02

Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и продолжил программу QE

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 28 апреля, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение по ставке совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

FOMC сообщил о намерении продолжать увеличивать свои вложения "в казначейские бонды по меньшей мере на 80 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами ценные бумаги по меньшей мере на 40 млрд евро в месяц".

Другие новости

вчера
21:50
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефти и размещения ОФЗ Минфином
вчера
21:36
Взыскание с банкира Миракова 18,5 млрд руб по долгам "Образования" подтвердил окружной суд
вчера
21:26
КАБМИН РФ ПРОРАБОТАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛОУСОВА
вчера
21:17
Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США
вчера
21:02
Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и продолжил программу QE
вчера
20:17
Фондовый рынок РФ снизился вслед за западными, дорожающая нефть оказала слабую поддержку
вчера
19:23
Призывы Европарламента против "Северного потока 2" не имеют ни силы, ни смысла - эксперт
вчера
19:00
Рост цен на капусту и огурцы в России с 20 по 26 апреля резко ускорился - Росстат
вчера
19:00
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД СОСТАВИЛА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 2,7% - РОССТАТ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.