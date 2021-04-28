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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 апреля

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за I квартал;

04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за май;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за март;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за IV квартал;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за февраль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за февраль;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за март;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за март, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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