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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за апрель;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.

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