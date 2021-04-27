Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за апрель;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за февраль;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель;
N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.