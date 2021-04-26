Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 2.5%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования уменьшился на 1.2% (пересмотрено с (-1.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 1.6%.

В феврале показатель снизился на 0.3% (пересмотрено с (-0.9%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.8% после его сокращения на 0.8% в феврале (пересмотрено с (-0.9%).