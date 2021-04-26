Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 26 апреля

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
2:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за март;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель;
11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за март;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за март;
16:00 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
16:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за апрель;
16:00 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
N/A мск: Цены на импорт в Германии за март.