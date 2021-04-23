Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 26 апреля

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

2:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за март;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за март;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за март;

16:00 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

16:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за апрель;

16:00 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за март.