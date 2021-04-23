Продажи новых домов в США в марте выросли на 20.7% (расширенное сообщение)

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в марте выросли на 20.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1021 тыс. домов в годовом исчислении.

В феврале продажи новых домов составили 846 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 775 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в марте число проданных новых домов составит 885 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с мартом 2020 года продажи новых домов выросли на 66.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 97 тыс. новых домов против 70 тыс. в феврале и 77 тыс. в январе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 34 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (28 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (14 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (12 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 330.8 тыс. долл против 345.9 тыс. в феврале и 362.2 тыс. в январе.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 397.8 тыс. долл против 394.3 тыс. в феврале и 412.1 тыс. в январе.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 307 тыс. единиц против 307 тыс. в феврале и 301 тыс. в январе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 3.6 месяца против 4.4 в феврале и 3.6 в январе.