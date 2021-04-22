Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 апреля

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за апрель, предварительно;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за март;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за март;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за апрель, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель, предварительно;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за март.