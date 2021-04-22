ЕЦБ: темпы покупки активов в рамках QE во II квартале будут выше, чем в начале года

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 22 апреля, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока "прогнозы по инфляции стабильно не приблизятся к уровню чуть ниже 2%, и такое сближение на постоянной основе отразится в динамике базовой инфляции".

ЕЦБ сообщил, что Совет управляющих продолжит покупки активов по временной программе PEPP (экстренная программа помощи в связи с пандемией) на общую сумму 1850 млрд евро. ЕЦБ подтвердил, что покупки активов в рамках PEPP продлятся как минимум до конца марта 2022 года, и они будут производиться "в любом случае до тех пор, пока не подтвердится, что фаза связанного с коронавирусом кризиса окончилась".

Учитывая, что данные по инфляции и оценка финансовых условий в основном совпали с прогнозами, представленными на мартовском заседании, Управляющий совет ожидает, что в текущем квартале закупки в рамках PEPP будут по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года. ЕЦБ готов изменить объемы покупок как в сторону снижения, так и расширения в случае необходимости.

Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP, будет производиться "по крайней мере" до конца 2023 года.

Покупки активов в рамках программы APP на сумму 20 млрд евро в месяц будут продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ".

Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным по APP, в течение продолжительного периода времени после того, как ЕЦБ начнет повышать ключевые ставки. Реинвестирование будет продолжаться "в любом случае до тех пор, пока это будет необходимо для поддержки благоприятных условий ликвидности и достаточной степени денежной адаптации".

Совет управляющих также продолжит обеспечивать достаточную ликвидность посредством операций рефинансирования. В частности, в рамках третьей серии целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III) зафиксирован высокий уровень привлечения средств. Финансирование, полученное через TLTRO III, играет решающую роль в поддержке банковского кредитования бизнеса и домохозяйств.

Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей симметричной цели.