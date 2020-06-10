Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.7 млн барр.

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 июня, вырос на 5.7 млн барр. и составил 538.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.9 млн барр. и составили 258.7 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.6 млн барр. и составили 175.8 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 2.2 млн барр. и составили 650.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.3 млн барр. и составили 49.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8.42 млн барр., запасы бензина снизились на 2.913 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 4.271 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.285 млн барр.