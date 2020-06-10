"Райффайзенбанк" возглавил список лучших банков России по версии Forbes

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Райффайзенбанк" возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы журнала.

На втором месте оказался "Московский кредитный банк", а на третьем - "Альфа-банк".

Кроме того, в рейтинг самых лучших российских банков по предпочтениям клиентов попали "Тинькофф Банк", "Ак Барс", "Авангард", "Почта банк", "Открытие", Ситибанк, "Кредит Европа банк", "Хоум Кредит" банк, "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, Росбанк и "Уралсиб".

Из рейтинга выбыли четыре крупнейших банка - "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк" и "Россельхозбанк".

Forbes составил рейтинг при сотрудничестве с компанией Statista, которая опросила более 40 тыс. клиентов. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также пять показателей: доверие, условие работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.