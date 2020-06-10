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Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 10 июня 2020 года.

Федеральная резервная система готова использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению своих целей по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности.

Вспышка коронавируса влечет за собой огромные социальные и экономические трудности в США и по всему миру. Этот вирус и меры, принимаемые для защиты здоровья населения, привели к резкому снижению экономической активности и существенному сокращению рабочих мест. Ослабление спроса и значительное снижение цен на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен. Финансовые условия улучшились, частично отражая меры монетарной политики, принятые с целью поддержки экономики и кредитных потоков, направляемых американским домохозяйствам и бизнесу.

Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет оказывать значительное влияние на экономическую активность, сферу занятости и инфляцию в ближайшее время, создавая значительные риски для экономических перспектив в среднесрочном периоде. Учитывая сложившуюся ситуацию, Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0.00 до 0.25% процента. Комитет рассчитывает сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению целей Комитета по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности.

Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив, включая информацию, касающуюся общественного здравоохранения, а также событий в мире и сдержанного инфляционного давления, и будет использовать свои инструменты, действуя по мере необходимости для поддержки экономики. В процессе определения сроков и размера будущих корректировок направлений монетарной политики Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Для поддержки кредитных потоков, направляемых домохозяйствам и бизнесу, в ближайшие месяцы Федрезерв будет увеличивать свои вложения в казначейские облигации и агентские облигации, обеспеченные ипотечными активами в сфере коммерческой и жилой недвижимости, по меньшей мере текущими темпами для поддержания бесперебойного функционирования рынка, тем самым способствуя эффективной трансмиссии монетарной политики в более широкие финансовые условия. В дополнение Департамент Открытого Рынка продолжит проводить крупномасштабные операции репо overnight и обратного репо. Комитет продолжит внимательно отслеживать рыночные условия и готов скорректировать свои планы по мере необходимости.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; Лоретта Мейстер; и Рэндал Куорлз.

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