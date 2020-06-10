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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2020 г.Дефицит госбюджета США в мае расширился на 92%
вчера 21:59

Дефицит госбюджета США в мае расширился на 92%

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Казначейства США, дефицит федерального бюджета в мае 2020 года составил 399 млрд долларов, расширившись на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы бюджета сократились на 25% по сравнению с маем 2019 года, составив 174 млрд долларов, а расходы выросли на 30% до 573 млрд долларов.

За прошедшие восемь месяцев с начала текущего финансового года дефицит федерального бюджета США достиг рекордных 1.88 трлн долларов, увеличившись на 155% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года.

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