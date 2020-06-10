Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за II квартал;
07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;
08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, финальный отчёт;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за апрель;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за май;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за май;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;
N/A мск: Саммит G7;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.