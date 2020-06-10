Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за II квартал;

07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, финальный отчёт;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за апрель;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за май;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.