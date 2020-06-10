FOMC ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне до конца 2022 года

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 10 июня, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится о намерении ФРС в ближайшие месяцы увеличивать вложения в казначейские облигации и агентские ипотечные бонды "по меньшей мере текущими темпами" с целью поддержки бесперебойного функционирования финансовых рынков.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Нынешние прогнозы членов ФРС указывают, что в 2020-2022 годах ожидается сохранение ставки на текущем уровне - в области 0.1%, а в долгосрочной перспективе ожидается ее повышение до 2.5%.

По итогам заседания в декабре 2019 года, когда в последний раз публиковались экономические прогнозы ФРС, предполагалось постепенное повышение ставки: до 1.6% в 2020 году, до 1.9% в 2021 году, до 2.1% в 2022 году и до 2.5% в долгосрочной перспективе.

Кроме того, по итогам нынешнего заседания ФРС понизила прогноз по динамике ВВП США на текущий год, ухудшила прогноз по уровню безработицы и понизила прогнозы по инфляции на 2020-2022 г.г.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2020 году ВВП США сократится на 6.5% (декабрьский прогноз: рост на 2.0%), в 2021 году расширится на 5.0% (декабрьский прогноз: рост на 1.9%), в 2022 году повысится на 3.5% (декабрьский прогноз: рост на 1.8%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (декабрьский прогноз: рост на 1.9%).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2020 год составил 9.3% (декабрьский прогноз: 3.5%), на 2021 год: 6.5% (декабрьский прогноз: 3.6%), на 2022 год: 5.5% (декабрьский прогноз: 3.7%), на долгосрочную перспективу: 4.1% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2020 год составил 0.8% (декабрьский прогноз: 1.9%), на 2021 год: 1.6% (декабрьский прогноз: 2.0%), на 2022 год: 1.7% (декабрьский прогноз: 2.0%), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2020 год составил 1.0% (декабрьский прогноз: 1.9%), на 2021 год: 1.5% (декабрьский прогноз: 2.0%), на 2022 год: 1.7% (декабрьский прогноз: 2.0%).