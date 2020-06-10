Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте ФНС.

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.

Эта мера распространяется, в том числе, на занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций - субъектов МСП.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После чего сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.