Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за апрель;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за май;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за май;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за май;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за март;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за май;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за май;

N/A мск: Саммит G7.