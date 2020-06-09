Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 1.1% в марте (пересмотрено с (-0.8%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.4%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в апреле уменьшился на 16.9% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 5.1% в марте (пересмотрено с (-5.2%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в апреле составил 1.65 в сравнении с 1.36 в марте (пересмотрено с 1.37).