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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2020 г.Индекс потребительских цен в США в мае снизился...
сегодня 15:34

Индекс потребительских цен в США в мае снизился на 0.1%, почасовая зарплата сократилась на 0.9%

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в мае снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным после его сокращения на 0.8% в апреле.

По сравнению с маем 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 0.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в мае снизился на 0.1%.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.2%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в мае сократилась на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 5.6% в апреле. В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 6.5%.

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