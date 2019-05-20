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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 мая

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

11:30 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за май;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

17:45 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

19:00 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.

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