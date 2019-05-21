Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 0.4% (расширенное сообщение)

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в апреле сократились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.19 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.35 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем прошлого года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 4.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в апреле составила 267.3 тыс. долл, повысившись на 3.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу апреля составили 1.83 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.67 млн месяцем ранее и 1.80 млн в апреле 2018 года. В данный момент потребовалось бы 4.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.8 в марте и 4.0 в апреле 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в апреле в среднем составил 24 дня в сравнении с 36 в марте и 26 годом ранее. При этом 53% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.