Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 мая

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

11:30 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за май;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за апрель;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

17:45 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

19:00 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.