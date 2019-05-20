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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2019 г.Госдума планирует на следующей неделе рассмотре...
вчера 11:03

Госдума планирует на следующей неделе рассмотреть проект о финансовом маркетплейсе

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Депутаты Госдумы планируют на следующей неделе рассмотреть в первом чтении проект закона о создании маркетплейса, позволяющего оказывать финансовые услуги с помощью электронной платформы. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции "Российский фондовый рынок 2019".

"Мы его уже на следующей неделе рассмотрим в первом чтении. Соответственно, это будет хорошее направление, которое, в том числе, активно будет направлено на то, чтобы в этом плане финансовый рынок был задействован", - сказал Аксаков.

В конце декабря парламентарий сообщал агентству, что подготовил законопроект, предусматривающий создание электронной платформы по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера.

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