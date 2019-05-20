Правительство выделило 22 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Более 22 млрд рублей выделены дополнительно на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением на эти цели в 2019-2021 годах дополнительно выделяется 22.44 млрд рублей (в 2019 году - 10.81 млрд рублей, в 2020 году - 7.3 млрд рублей, в 2021 году - 4.33 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Денежные средства будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Республики Бурятия (74 мероприятия) и Забайкальского края (70 мероприятий), а также на увеличение размера межбюджетных трансфертов бюджету Приморского края (10 мероприятий).

Дополнительная господдержка позволит ускорить строительство инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе.