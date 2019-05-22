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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
22.05.2019 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 мая

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;

02:50 мск Торговый баланс Японии за апрель;

03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

08:00 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за апрель;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за апрель;

11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за апрель;

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за март;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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