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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2019 г."МСП банк" предоставил первый кредит на Чукотке...
20.05.2019 10:05

"МСП банк" предоставил первый кредит на Чукотке на создание птицефабрики

Эмитенты:   МСП Банк

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"МСП банк" заключил первую кредитную сделку на Чукотке с предпринимателем, который планирует создать птицефабрику в самом северном городе России - Певеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Чукотского автономного округа.

"На Чукотке стартовала программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемая Минэкономразвития России в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Первую кредитную сделку заключил "МСП Банк" с индивидуальным предпринимателем моногорода Певек. Предприниматель намерен создать птицеферму на "дальневосточном гектаре". Сумма кредита составила 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кредит предоставлен под поручительство Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа, который является региональной гарантийной организацией. При реализации инвестиционного проекта предприниматель воспользуется преференциями Свободного порта Владивосток, резидентом которого он является.

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