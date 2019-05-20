"Сбербанк" обновит программу "Спасибо"

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" с 1 июня 2019 года обновит программу лояльности "Спасибо". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В программе лояльности остаются четыре существующих уровня: "Спасибо", "Большое Спасибо", "Огромное Спасибо" и "Больше, чем Спасибо", но переход на новые уровни упростится. Также "Спасибо от Сбербанка" перейдет на систему единовременной смены уровней четыре раза в год", - говорится в сообщении.

Теперь для сохранения уровня "Большое Спасибо" теперь нужно выполнять одно задание вместо четырех. Пользователям необходимо оплачивать покупки и услуги без использования наличных денег в объеме не менее 50% от месячного оборота по карте. При этом из условий исключается задание по минимальному остатку на картах и тратам по кредитной карте.

Для достижения уровня "Огромное Спасибо" нужно выполнять два задания вместо старых восьми. Помимо минимального уровня безналичного оборота, участнику программы необходимо хотя бы раз в месяц оплачивать любые услуги в мобильном приложении или веб-версии "Сбербанк Онлайн". Например, клиент может настроить ежемесячный автоплатеж за ЖКХ в приложении или на сайте, который автоматически будет выполнять задание для уровня.

Для достижения уровня "Больше, чем Спасибо" нужно выполнить три задания вместо старых 10. Помимо минимального уровня безналичного оборота и использования "Сбербанк Онлайн", нужно лишь раз в месяц пополнять или открывать любой вклад на любую сумму.

"За прошедший с обновления программы год мы видим, что наши клиенты стали более осознанно подходить к накоплению бонусов и начали чаще расплачиваться картами банка. Некоторая часть из них даже не изменила своего привычного поведения, но стала получать больше привилегий. Мы продолжаем развивать программу и внимательно слушаем наших клиентов, поэтому наш следующий шаг — сделать задания для уровней проще и дать еще больше выгоды участникам. Так, с июня мы в 10 раз увеличиваем лимиты по начислению повышенных бонусов в категориях", - отметил Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы лояльности "Спасибо от Сбербанка".