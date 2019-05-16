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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за апрель;

04:30 мск Уровень занятости в Австралии за апрель;

04:30 мск Уровень безработицы в Австралии за апрель;

10:01 мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

11:15 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

12:00 мск Торговый баланс еврозоны за март;

12:00 мск Торговый баланс Италии за март;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за март;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за март;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за апрель;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за апрель;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск Обзор финансовой системы Канады;

18:15 мск Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

19:15 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

20:30 мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.

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