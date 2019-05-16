Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс цен производителей Японии за апрель;
04:30 мск Уровень занятости в Австралии за апрель;
04:30 мск Уровень безработицы в Австралии за апрель;
10:01 мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;
11:15 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
12:00 мск Торговый баланс еврозоны за март;
12:00 мск Торговый баланс Италии за март;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за март;
15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за март;
15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;
15:30 мск Число закладок новых домов в США за апрель;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май;
15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за апрель;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
17:30 мск Обзор финансовой системы Канады;
18:15 мск Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
19:15 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
20:30 мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;
N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.