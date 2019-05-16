Ирина Кремлева возглавила блок "Риски" банка "Открытие"

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ирина Кремлева назначена руководителем блока "Риски" банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В новой должности Ирина будет отвечать за управление рисками корпоративного, МСБ и розничного бизнеса.

Александр Соколов, ранее занимавший пост руководителя блока "Риски", будет отвечать за работу с непрофильными активами на балансе банка "Открытие" и сконцентрируется на управлении банком непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)).

Для справки: Ирина Кремлева имеет пятнадцатилетний опыт работы в банковском риск-менеджменте. До прихода в "Открытие" она занимала пост заместителя председателя правления "Россельхозбанка", где руководила блоком рисков и отвечала за методологию кредитования, залоговое обеспечение и кредитный бэк-офис. С 2008-ого по 2015 гг. Ирина работала в "Сбербанке" сначала на позиции заместителя директора управления розничных рисков, затем — замдиректором департамента рисков, позднее — вице-президентом по рискам. До этого занимала пост вице-президента, замдиректора департамента анализа рисков "ВТБ24", где также занималась построением системы риск-менеджмента.

Ирина Кремлева окончила факультет вычислительной математики и кибернетики в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Имеет степень кандидата физико-математических наук.