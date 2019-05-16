"Газпром", "Сбербанк", "Роснефть" и "Лукойл" вошли в число крупнейших компаний мира по версии Forbes

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Четыре российские корпорации вошли в число крупнейших компаний мира по версии Forbes. Об этом сообщает РИА "Новости"

"Газпром" занял 40-ю строчку, "Сбербанк" расположился на 47-м месте, "Роснефть" — на 52-м, а "Лукойл" стал 97-м. При этом в 2018 году в рейтинг Forbes Global 2000 входили 25 российских компании, а в 2019-м их число сократилось до 22: так, из перечня выбыли "Полюс", "Уралкалий" и "Аэрофлот"", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, что Forbes составил список крупнейших компаний мира, исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.