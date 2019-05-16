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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2019 г."Транснефть" пообещала компенсировать ущерб от ...
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"Транснефть" пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Эмитенты:   Транснефть

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Транснефть", оператор нефтепровода "Дружба", европейский транзит по которому был приостановлен в конце апреля из-за загрязнения хлорорганикой, готова покрыть ущерб, причиненный, в том числе, российским экспортерам. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Транснефть" занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать", - сообщил агентству вице-премьер компании Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы ТЭК.

Ранее в среду министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что полная оценка ущерба в результате загрязнения хлоридами нефти в трубопроводе может занять до месяца. По его личной оценке, общий ущерб может составить не более 100 млн долларов.

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