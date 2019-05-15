Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.4 млн барр.

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 10 мая, вырос на 5.4 млн барр. и составил 472.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.1 млн барр. и составили 225.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.1 млн барр. и составили 125.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.8 млн барр. и составили 646.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.8 млн барр. и составили 47.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.567 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.1 млн барр.