Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в марте (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали сохранение апрельского показателя без изменений.

По сравнению с апрелем 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 0.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 77.9% против 78.5% месяцем ранее (пересмотрено с 78.8%).

В среднем, за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с апрелем 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.0 п.п.