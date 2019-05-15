Курс доллара 64.8489   Курс евро 72.6891  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 10 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.8 млн барр., запасы бензина сократились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.567 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.1 млн барр.

Другие новости

сегодня
10:05
Объём прямых иностранных инвестиций в Китай в апреле увеличился на 6.4%
сегодня
10:02
"Транснефть" пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 мая
вчера
17:36
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.4 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:06
Индекс деловой активности на рынке жилья США в мае превысил прогноз
вчера
17:05
Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте не изменился
вчера
16:20
Объём промышленного производства в США в апреле сократился на 0.5%
вчера
15:35
Индекс Empire State Manufacturing в мае существенно вырос
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»