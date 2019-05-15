Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте не изменился

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне после его роста на 0.3% в феврале.

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.6% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в феврале (пересмотрено с +0.1%).

Соотношение запасов к продажам в марте составило 1.37 против 1.39 месяцем ранее.