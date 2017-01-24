Прибыль компании 3M и выручка выросли

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам IV квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 1.155 млрд долл или 1.88 долл на акцию в сравнении с 1.038 млрд долл или 1.66 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла до 7.329 млрд долл с 7.298 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль 3М на уровне 1.87 долл на акцию и доходы в размере 7.338 млрд долл.

Компания не изменила свой прогноз по прибыли в 2017 году и он остался в рамках диапазона от 8.45 до 8.8 долл на акцию в сравнении с 8.64 долл на акцию по прогнозу аналитиков.