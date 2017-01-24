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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2017 г.Прибыль и доход Lockheed Martin увеличились, но...
вчера 18:07

Прибыль и доход Lockheed Martin увеличились, но прогноз компании по годовой прибыли оказался пессимистичным

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 988 млн долл или до 3.35 долл на акцию в сравнении с 933 млн долл или 3.01 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3.25 долл на акцию.

Выручка увеличилась до 13.75 млрд долл с 11.52 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 3.05 долл на акцию и доходы в размере 13.03 млрд долл.

По результатам за год Lockheed Martin ожидает прибыль на одну акцию в диапазоне от 12.25 до12.55 долл, что ниже прогнозов аналитиков в размере 12.88 долл. Доход, по прогнозам компании, окажется в диапазоне от 49.4 млрд долл до 50.6 млрд долл, в сравнении с 49.5 млрд долл по прогнозом аналитиков.

В ходе торгов на премаркете акции компании снизились на 1.4%.

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