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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2017 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:25

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились почти на 3% (расширенное сообщение)

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре сократились на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.49 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.54 млн штук в годовом исчислении против 5.65 млн месяцем ранее (пересмотрено с 5.61 млн).

Совокупные продажи домов и квартир на вторичном рынке по итогам 2016 года составили 5.45 млн штук в годовом исчислении в сравнении с 5.25 млн в 2015 году, достигнув максимального уровня с 2006 года, когда продажи составили 6.48 млн.

Срединная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в декабре составила 232.2 тыс. долл, повысившись на 4.0% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов сократились на 10.8% по сравнению с предыдущим месяцем и по состоянию на конец декабря составили 1.65 млн доступных покупателям домов, снизившись на 6.3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и достигнув минимального уровня с 1999 года, когда NAR начала публиковать подобную отчётность. Это означает, что в данный момент потребуется 3.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 3.9 годом ранее.

Доля проблемной вторичной недвижимости, примерно две трети которой изъято у разорившихся ипотечных заёмщиков и выставлено на рынок банками, в общих продажах в декабре составила 7% в сравнении с 6% в ноябре и 8% годом ранее.

Средний период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в декабре составил 52 дня против 43 в ноябре и 58 годом ранее. При этом 37% проданных в декабре домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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