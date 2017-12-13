Dukascopy Bank SA: в среду в фокусе внимания инвесторов находится последнее в этом году заседание FOMC

В среду, 13 декабря, активность на глобальном рынке акций низкая, так как инвесторы ожидают завершения последнего в этом году заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. Причем, европейские индексы акций в первую половину сегодняшней торговой сессии снизились незначительно на фоне публикации слабой макроэкономической статистики в Италии. В свою очередь, индекс ММВБ опустился на 0,8% вслед за акциями российских финансовых компаний, индекс РТС отреагировал снижением на ослабление рубля ниже отметки 59 руб./долл. вчера вечером. В лидерах падения сегодня оказались бумаги Сбербанка (-1%), которые дешевеют несмотря на то, что в СМИ появились сообщения о решении наблюдательного совета банка увеличить дивидендные выплаты с 2020 года. К середине дня курс рубля относительно доллара был стабилен, даже несмотря на наметившееся восстановление нефтяных контрактов. Цены на нефть марки Brent вновь достигли $64 за баррель на ожиданиях сокращения запасов сырой нефти в США. Центральным событием сегодняшнего дня станут итоги заседания FOMC. В то же время в течение дня на курс рубля может оказывать влияние статистка по инфляции в США, которая может ускориться вслед за индексом цен производителей. Таким образом, мы вновь ожидаем падения индекса ММВБ к отметке 2100 пунктов сегодня вечером.