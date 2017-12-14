ИФК «Солид»: ФРС повысила ставку, чем ответит ЕЦБ?

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $62,8 за баррель, частично отыгрывая потери предыдущего торгового дня, понесенные на фоне публикации данных о росте производства «черного золота» в США до нового исторического максимума.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2130-2135 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона и в преддверии ожидающихся комментариев Европейского Центробанка (ЕЦБ) по экономике и монетарной политике этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней, реагируя на происходящие события.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду снизились при оборотах торгов на 12% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,05%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-0,9%), BP (-1,1%) и лизинговой компании Ashtead Group (-5,4%). Французский CAC (-0,51%) понес потери из-за падения акций Schneider Electric (-1,7%) и TechnipFMC (-1,8%). Немецкий индикатор DAX (-0,44%) понизился на фоне обвала котировок акций энергетических компаний RWE (-13%) и E.ON (-4.9%).

Фондовый рынок США в среду не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,33%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций Caterpillar (+3,6%) и NIKE (+3,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0,2%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,05%) слегка просел при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных, а снижением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (-1,7%), в котором упало в цене 97% акций. ФРС США вчера ожидаемо повысила свою базовую процентную ставку (federal funds rate) на 0,25 п.п. — до уровня 1,25–1,50% годовых. При этом текст сопроводительного заявления ФРС от 13 декабря мало отличается от предыдущего, выпущенного 1 ноября. По нашим оценкам, в следующем году ФРС повысит ставку ещё два-три раза.

Рынок акций РФ в среду понес потери. Индекс МосБиржи опустился на 1,33% при оборотах торгов на 14% выше среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение в цене обыкновенных акций Сбербанка (-2,7%), Норникеля (-2,6%) и Татнефти (-2,7%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение акций Интер РАО (+2%) и Русснефти (+3%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,73%) снизился меньше индекса МосБиржи на фоне укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Сбербанк сегодня проведет в Лондоне «День инвестора», презентует свою новую стратегию.

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