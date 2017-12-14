Курс доллара 59.1446   Курс евро 69.4653  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruАналитикаКомментарии14 декабря 2017 г.ГК Forex Club: Рубль отроет рынок гораздо дороже
сегодня
09:43

ГК Forex Club: Рубль отроет рынок гораздо дороже

USD/RUB в среду продемонстрировала падение, так как доллар США начал испытывать давление прямо перед заседанием FOMC по ставке. И даже падающая Brent не смогла остановить процесс.

Цены на нефть не смогли удержать хорошие уровни, так как опубликованные в среду данные Минэнерго США показали резкий рост бензина уже вторую неделю подряд: на 5,6 млн баррелей. Днем ранее Американский институт нефти подтвердил прирост запасов топлива, однако лишь на 2,3 млн. Так что для рынка такой показатель стал неприятным сюрпризом.

Впрочем, падение Brent до 62,49 долл./барр. не оказали на рубль большого влияния – он все равно продолжил рост в среду, добравшись до отметки 58,72. Четверг пара откроет торги «гэпом» в связи с результатами заседания FOMC по денежно-кредитной политике.

Во-первых, инфляция все еще не являетя угрозой. Во-вторых, два члена Комитета выступило против повышения ставки. В-третьих, не было отмечено особого оптимизма в отношении экономических перспектив США. В-четвертых, небольшое снижение прогнозов по рынку труда.

В таких условиях USD/RUB скатится к отметке 58,55 уже на открытии. А затем пара попытается дойти до отметки 58.

Алена Афанасьева, старший аналитик

������ ���������

сегодня
10:37
Открытие Брокер: Снижение нефтяных цен накануне негативно скажется на старте торгов
сегодня
10:22
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Снижение цены нефти на фоне роста добычи в США
сегодня
10:11
ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка
сегодня
09:58
ИФК «Солид»: ФРС повысила ставку, чем ответит ЕЦБ?
сегодня
09:46
ИК Финам: Основной поддержкой Brent по-прежнему остается $61,15
сегодня
09:43
ГК Forex Club: Рубль отроет рынок гораздо дороже
вчера
17:39
УК "Райффайзен Капитал" : Обзор рынка
вчера
17:04
Dukascopy Bank SA: аналитический обзор
вчера
16:55
Dukascopy Bank SA: в среду в фокусе внимания инвесторов находится последнее в этом году заседание FOMC
вчера
16:26
АО "Альфа-Банк": Американский рынок акций: После 22:00 по МСК о себе напомнит волатильность?
вчера
16:15
Открытие Брокер: На вечерних торгах ожидается повышенная волатильность в преддверии заседания ФРС
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»