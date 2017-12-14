ГК Forex Club: Рубль отроет рынок гораздо дороже

USD/RUB в среду продемонстрировала падение, так как доллар США начал испытывать давление прямо перед заседанием FOMC по ставке. И даже падающая Brent не смогла остановить процесс.

Цены на нефть не смогли удержать хорошие уровни, так как опубликованные в среду данные Минэнерго США показали резкий рост бензина уже вторую неделю подряд: на 5,6 млн баррелей. Днем ранее Американский институт нефти подтвердил прирост запасов топлива, однако лишь на 2,3 млн. Так что для рынка такой показатель стал неприятным сюрпризом.

Впрочем, падение Brent до 62,49 долл./барр. не оказали на рубль большого влияния – он все равно продолжил рост в среду, добравшись до отметки 58,72. Четверг пара откроет торги «гэпом» в связи с результатами заседания FOMC по денежно-кредитной политике.

Во-первых, инфляция все еще не являетя угрозой. Во-вторых, два члена Комитета выступило против повышения ставки. В-третьих, не было отмечено особого оптимизма в отношении экономических перспектив США. В-четвертых, небольшое снижение прогнозов по рынку труда.

В таких условиях USD/RUB скатится к отметке 58,55 уже на открытии. А затем пара попытается дойти до отметки 58.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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