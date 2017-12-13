УК "Райффайзен Капитал" : Обзор рынка

В среду, 13 декабря, российский фондовый рынок растерял весь накопленный за последние два торговых дня рост. К тому же дополнительное давление на ММВБ оказывает укрепление курса рубля на 0,5%. Так, рублевый индекс теряет сегодня 1,3% к открытию, в то время как валютный индекс дешевеет на 0,8%.

Несмотря на вчерашний скачок в нефтяных котировках, из-за новостей о приостановке работы трубопровода Forties на несколько недель из-за обнаруженной на нем трещины, к концу дня цены на Brent опустились ниже $65 за баррель. Поводом стали обновлённый прогноз Минэнерго США по добыче в 2018 году, который предполагает достижение уровня 10,34 млн баррелей в сутки к концу года, а также отчет ОПЕК, отразивший увеличение поставок нефти в ноябре на 840 тыс баррелей в сутки. Это стало возможным за счет наращивания объемов поставок странами, не входящими в ОПЕК, на 980 тыс б/с, полностью нивелировав положительный эффект соглашения ОПЕК.

Сегодня котировки Brent спот продолжили дешеветь в преддверии выхода данных Минэнерго США о добыче за прошлую неделю, которая, вероятнее всего, снова вырастет, учитывая текущие уровни цен на «черной золото».

Помимо нефти пессимизм в отношении российских активов создают обуславливают новые обсуждения антироссийских санкций. Согласно заявлению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, санкции в отношении России не будут отменены до восстановления территориальной целостности Украины, что в данный момент выглядит очень сомнительным.

В лидерах падения сегодня, ожидаемо, акции АФК Система (-6,2%). Вчерашнее решение Башкирского суда об аресте активов холдинга для покрытия нового иска от Роснефти/Башнефти на 131.6 млрд руб еще больше сгустило тучи над Системой, поскольку почти полностью лишило ее всех имеющихся источников прибыли (МТС, Детский мир, Медси, Степь). Под воспросом оказалось даже вчерашнее размещение дополнительного пакета акций Детского мира (6.3%), которое в ускоренном порядке хотели провести АФК и РКИФ.

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