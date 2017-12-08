Банк "Глобэкс": Конгресс США помог доллару Ожидаем нейтрального открытия российского рынка из-за укрепления доллара на форексе, поскольку Конгресс США продлил финансирование правительства на 2 недели до 22 декабря. В свою очередь, это повысило шансы на согласование между демократами и республиканцам налоговой реформы Трампа в течение двух недель. Плюс инвесторы ждут статистику по труду в США: коэффициент безработицы и новые рабочие места вне с/х. По факту статистика может оказаться лучше прогноза, поскольку данные от ADP показали хороший результат. Вместе с тем, на следующей неделе начнется заседание FOMC ФРС США, от которого инвесторы ждут увеличения процентной ставки на 25 б.п. до 1,5%. При этом, от заседания ЦБ РФ ожидают снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 8%, что теоретически играет в пользу доллара. Однако в ожидании снижения ставки иностранные и отечественные инвесторы могут сделать спрос на всей кривой ОФЗ, что косвенно поддержит рубль. ������ ��������� Разместить этот информер на своем сайте