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mfd.ruАналитикаКомментарии8 декабря 2017 г.ГК Forex Club: Рубль: пришла пора расти
08.12.2017
09:45

ГК Forex Club: Рубль: пришла пора расти

USD/RUB продолжила рост, но уже умеренными темпами, так как нефти все же удалось укрепить позиции под конец торговых суток. Доллар в моменте достигал отметки 59,34, однако закрыл торги на уровне 59,08.

Итак, Brent начала коррекцию: энергоноситель вернулся выше уровня 62,00 долл./барр. И, похоже, готов коснуться 63,00 в течение пятницы. И это фактор в пользу роста рубля.

Кроме того, доллар уже растет несколько дней подряд против большинства валют. И настала пора коррекции, которая будет усилена, если американский отчет по рынку труда окажется слабее прогнозов. И есть определенные предпосылки увидеть именно этот сценарий. Отчет из сферы услуг США, где занято 70% населения, оказался слабее прогнозов, а компонент занятости снизился от значения предыдущего месяца.

А, значит, пара может начать падение с ближайшей целью на отметке 58,90.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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