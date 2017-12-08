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mfd.ruАналитикаКомментарии8 декабря 2017 г.ИК Финам: Цены на нефть в начале следующей неде...
08.12.2017
09:45

ИК Финам: Цены на нефть в начале следующей недели определит статистика от Baker Hughes

Американские индексы на прошедшей торговой сессии прибавили порядка 0.3% на внутренней статистике и ожиданиях разработки совместного документа налоговой реформы обеими палатами конгресса, который должен будет представлен Трампу к 22 декабря.

В свою очередь руководство Citi считает, что налоговая реформа может уменьшить прибыль банка на 20 млрд. долларов из за списания стоимости отложенных налоговых активов и возврата зарубежной прибыли.

Тем временем рост американских биржевых площадок увеличивает благосостояние домохозяйств США, которые по итогам третьего квартала выросли на $1,74 трлн. и достигали рекордных $96,9 трлн. из которых $1,4 трлн. это стоимость акций и пенсионных вложений.

Нефтяные котировки на прошедших торгах отыграли часть потерь понесенных в среду прибавив 1,39% благодаря статистике от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, по данным которой количество мировых буровых установок для добычи нефти и газа в прошлом месяце уменьшилось на 20 штук, в США этот показатель составил одиннадцать единиц.

Сегодня в 21.00 мск компания представит недельные данные по буровой активности в США, которые окажут влияние на динамику "черного золота" в начале следующей недели.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent снова выступает $61,90 и основной $61,15. Для возврата к росту "черному золоту" нужно преодолеть уровень $63.

Индекс Мосбиржи на прошедшей торговой сессии закрылся снижением на 0,99% на отметке 213,15п. В текущей ситуации локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2100п. и основная на 2090п., проход которой может усилить продажи в район 2080п.-2065п. Для продолжения роста индикатору нужно преодолеть отметку 2125п.

Пока фьючерс на индекс РТС торгуется под локальным сопротивлением 112000п у инструмента сохраняются шансы снижения к уровню поддержки 110500п. Для начала роста фьючерс должен закрепиться над отметкой 112500п.

На прошедших торгах поддержку российской валюте оказывали растущие на данных от Baker Hughes нефтяные котировки. Стоит отметить, что волатильность в рубле за последнее время резко упала, в связи с чем движения внутри дня не превышают 30-40 копеек.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре доллар-рубль является отметка 59,50, поддержкой выступает 58,40.

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