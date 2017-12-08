ИК ЛМС: Российский рынок сегодня откроется ростом на 0,1%

Российский рынок сегодня откроется ростом на 0,1% Американские индексы в четверг выросли, поддержку рынку оказал подъем технологического сектора, ослаблявшегося ранее на этой неделе. S&P 500 поднялся на 0,29%, Dow Jones прибавил также 0,29%, Nasdaq увеличился на 0,54%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо растут: S&P 500 поднялся на 0,10%, Dow Jones – также на 0,10%, Nasdaq – на 0,51%.

Нефтяные котировки в четверг выросли. Brent подорожала на 1,6% до $62,2, WTI поднялась на 1,3% до $56,69. Сегодня цены на нефть стабильны. Brent опустилась 0,02%, до $62,19, а WTI - на 0,07%, ее цена составляет $56,65. Цены на базовые металлы сегодня растут. Алюминий подорожал на 0,65%, медь поднялась на 0,65%, никель вырос на 0,05%. Азиатские рынки сегодня растут на позитивных статданных из Японии и Китая, дорожают акции технологических компаний. Nikkei 225 увеличился на 1,2%, KOSPI прибавил 0,1%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries поднялся на 0,3%, китайские индексы также растут: Hang Seng вырос на 1%, Shanghai Composite увеличился на 0,5%.

Сегодня в США опубликуют данные о безработице в ноябре, значение индекса доверия потребителей к экономике США за декабрь. Во Франции обнародуют данные о промышленном производстве в октябре. В Германии опубликуют данные об импорте и экспорте за октябрь. Китай обнародует данные о внешней торговле, а также сведения об импорте и экспорте сырья за ноябрь. Япония опубликует окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. В России сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров ММК. Аптечная сеть 36,6, Ростелеком, НЛМК, Газпром нефть, МРСК Сибири, Акрон проведут заседание совета директоров. АФК Система закрое реестр для получения двиидендов.

Мы ждем позитивного открытия российского рынка с ростом на 0,1%

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