ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent скоро снова вернется к 65 долларам за баррель

Цены на нефть основных эталонных сортов восстанавливаются после падения к минимальным уровням за последний месяц по мере того, как негатив, связанный с ростом запасов бензина в США, постепенно сходит на нет, уступая место позитиву, навеянному заявлением министра энергетики Катара, что рынок полностью сбалансируется в третьем квартале 2018 года.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне 8 декабря в 11:00 по московскому времени торговались на уровне 62,25 доллара за баррель, что на 1,8% выше месячных минимумов, показанных на этой неделе. Американский эталон WTI находился в районе 56,71 доллара за баррель, поднявшись на 1,6%.

Министр энергетики Кувейта Иссам Алмарзук в интервью местному информационному агентству Куна заявил, что благодаря соглашению по сокращению добычи, рынок нефти полностью сбалансируется в третьем квартале 2018 года. Он также отметил высокую степень выполнения соглашения всеми его участниками. В октябре месяце оно составило 116%.

После того как ОПЕК продлил соглашение по сокращению добычи, никакой реакции со стороны цен не последовало. Все оказалось заложено в цены. Нужна была коррекция. Данные по росту запасов бензина в США за прошлую неделю стали хорошим поводом. Именно поводом, так как в самом их росте никаких признаков снижения спроса нет. В США идет восполнение запасов после ураганов, что подтверждается рекордно высоким уровнем загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов.

Поэтому падение цен в область 60-61 доллар за баррель Brent воспринимается как повод для покупок на низких ценовых уровнях. Полагаю, что, протестировав эти минимумы, котировки снова могут вернуться в область 65 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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