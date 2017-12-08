Открытие Брокер: Внешний фон позволяет надеяться на позитивный старт торгов на Московской бирже

По итогам торгов 7 декабря индекс Мосбиржи скорректировался на 0,99% до 2103,15 п., а РТС опустился на 1,05% до 1119,51 п. Российскому рынку не удалось воспользоваться относительно позитивным внешним фоном из-за своих внутренних проблем. «Роснефть» (+0,03%) и «Башнефть» (-1,63%) вчинили очередной иск АФК «Система» (-14,93%) на 131,6 млрд рублей. «Система», конечно, отреагировала отрицанием каких-либо убытков для истцов, да и на рынке не видят особых перспектив для иска, если он будет рассматриваться в рамках законодательства. Однако сам факт нового иска не добавляет положительных эмоций. Вместе с «Системой» снижались и бумаги МТС (-6,38%). Сбербанк (-1,76%) отчитался о росте прибыли по РСБУ в ноябре на 20% до 64,3 млрд рублей. За январь-ноябрь прибыль увеличилась на 29,2% до 624,2 млрд рублей. Отчёт вполне позитивный, но также говорит о некотором замедлении темпов увеличения прибыли. «Аэрофлот» (-0,24%) планирует увеличить перевозку пассажиров в 2018 году на 11,8% относительно 2017 года. Однако компании также предстоит расширить свой авиапарк, что потребует дополнительных расходов. Акционеры «Юнипро» (-1,58%) одобрили выплату 0,11102 рубля на акцию в качестве дивидендов за девять месяцев 2017 года. Нефтегазовый сектор негативно реагировал как на провал котировок нефти днём ранее, так и на новость о повышении тарифов «Транснефти» на 4% в следующем году: «Газпром» (-0,73%), «ЛУКОЙЛ» (-0,84%), «Сургутнефтегаз» (-1,14%). И, наконец, рубль укреплял свои позиции к вечеру, что давило на бумаги прочих экспортёров: ГМК «Норникель» (-1,01%), ММК (-1,25%), «Акрон» (-1,44%). Впрочем, это не касалось акций «Северстали» (+1,47%), которые восстанавливались после дивидендного разрыва. Кроме того, в лидерах роста и падения также отметились: Yandex (+2,6%), «Мостотрест» (+1,87%), «ПИК» (+1,19%), а также «Мечел» (-5,75%), ап «Мечел» (-4,52%), ТГК-1 (-3,01%), Московская биржа (-2,88%).

Укрепление рубля происходило на фоне восстановления потерь в нефти, которая к вечеру оказалась выше $62 за баррель Brent. Кроме того, новости из Минфина также помогли успокоить продавцов отечественной валюты. Министр финансов А. Силуанов заявил о том, что бюджетный дефицит в текущем году не превысит 2%, а у ведомства также имеются планы реагирования на возможные новые сюрпризы из Вашингтона. В свою очередь, министр экономического развития М. Орешкин также сообщил, что рубль будет оставаться относительно стабильным и в текущем, и в следующем году. Его текущий курс является полновесным отражением сложившегося платёжного баланса. Впрочем, А. Силуанов также огорчил тем, что подтвердил опустошение резервного фонда по итогам 2017 года, а также изъятие 662 млрд рублей из ФНБ. Минфин на заседании правительства также обмолвился о том, что в ближайшее время намерен предложить полную отмену репатриации валютной выручки экспортёров. К вечеру четверга доллар слабел на 0,09% до 59,177, а европейская валюта дешевела на 0,21% до 69,722.

Американский индекс широкого рынка S&P 500 смог прервать полосу снижения в четыре сессии подряд. Помогали ему в этом бумаги технологичных, промышленных и сырьевых компаний. Статистика также не подвела. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 236 тыс. при ожиданиях 240 тыс. Существовал риск того, что администрация Д. Трампа останется без денег до конца года, но уже после закрытия торгов был принят временный билль о финансировании Белого дома. К слову говоря, Конгресс и Сенат США также уже проголосовали за свои варианты налоговой реформы и теперь должны до 22 декабря привести свои предложения к общему знаменателю, чтобы Д. Трамп смог подписать документ. Из активных бумаг можно выделить: Citigroup (-0,61%), AMD (+0,4%), J.P. Morgan (-0,3%), Microsoft (-0,35%), Apple (+0,26%), General Motors (+0,6%). По итогам торгов DJIA укрепился на 0,29% до 24211,48 п., а S&P 500 вырос на 0,29% до 2636,98 п.

Азиатские рынки также демонстрировали растущую динамику, чему способствовали технологичные компании. К примеру, в Ю. Корее бумаги Samsung прибавляли более 2,4%. Японскому рынку явно помогала иена, которая ослабла до 113,35 за доллар. Также была пересмотрена оценка ВВП за III квартал в сторону повышения до 1,5% при ожиданиях 1,4%. В Китае вышли данные по внешней торговле. Экспорт в ноябре повысился на 12,3% при ожиданиях роста лишь на 5%, а импорт увеличился на 17,7% при ожиданиях роста на 11,3%. Положительное сальдо торгового баланса сложилось на уровне $40,21 млрд при ожиданиях $35 млрд. Иными словами, китайская статистика оказалась вполне позитивной. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3285,66 п. (+0,42%), Nikkei 225 – 22778,10 п. (+1,24%).

Нефть накануне реагировала на очередные политические события. Администрация Д. Трампа решила признать Иерусалим столицей Израиля, что вызвало резкие недовольства в окружающих странах. Естественно, что это повысило вероятность новых волнений на палестинских территориях, да и роста напряжённости между Израилем и арабскими странами. В пятницу поддержку сырьевому рынку оказали уже данные из Китая. Во-первых, импорт газа Китаем достиг нового рекорда 6,55 млн тонн. Во-вторых, импорт сырой нефти подскочил до 37,04 млн тонн (9,01 млн бар. в сутки). В октябре импорт составлял лишь 7,3 млн бар. в сутки. Если же брать период с начала года по ноябрь, то импорт нефти увеличился на 12% до 8,44 млн бар. в сутки. И немного о золоте. Жёлтый металл пока находится под давлением на ожиданиях повышения ставки ФРС, да и рост прочих активов не даёт покоя. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 2,6 тонн до 842,81 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $62,23 (+0,05%), WTI – $56,69 (+0,00%), золото – $1251,2 (-0,15%), медь – $6577,51 (+0,64%), никель – $11040 (+0,00%), палладий – $1005,8 (+0,28%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 93,80. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,176 (-0,06%), GBP/USD – $1,351 (+0,3%), USD/JPY – 113,37 (+0,26%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 10:00 (мск) – торговый баланс Германии;

- в 10:45 (мск) – промышленное производство во Франции;

- в 12:30 (мск) – промышленное производство в Великобритании и торговый баланс;

- в 16:30 (мск) – безработица в США (ожидается 200 тыс. новых рабочих мест);

- в 18:00 (мск) – индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана;

- в 21:00 (мск) - отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.

Начало дня на российском рынке может сложиться позитивно. Нефть торгуется выше $62 за баррель, азиатские рынки растут, да и статистика из Китая говорит о сильном спросе на сырьевые товары. Кроме того, отскок может наметиться в бумагах «Системы», так как на рынке считают слабыми перспективы по новому иску «Башнефти» и «Роснефти». Рубль также способен продолжить своё укрепление на фоне стабильной нефти.

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