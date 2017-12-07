Альпари : Перед пятничной статистикой по рынку труда в США активность игроков будет снижаться

Перед пятничной статистикой по рынку труда в США активность игроков будет снижаться

В четверг, 7 ноября, американский доллар продолжает торговаться в плюсе ко всем основным валютам. Главным аутсайдером является новозеландский доллар. На момент написания обзора он ушел в минус на 0,74%. Ему на пятки наступает австралийский доллар. Меньше всех пострадала единая валюта, которую поддерживают кроссы с евро. Пара евро/доллар снизилась до 1,1776 и торгуется на уровне 1,1781.

На последнем часе поддержка евро пришла от роста кросс-пары евро/фунт. «Британец» подешевел до 1,3320 и остается под давлением из-за возобновившейся неясности вокруг Brexit. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила по телефону репортерам, что еще предстоит большая работа по соглашению. Переговоры продолжатся на следующей неделе.

Падение пары фунт/доллар остановилось в зоне поддержке 1,3325-1,3340. Как только её продавцы пройдут, падение ускорится до 1,3218. Часовые и четырёхчасовые индикаторы перегружены. Неплохо продавцам взять паузу до публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в эту пятницу.

Так как кроссы с евро торгуются в плюсе, то по паре евро/доллар на американской сессии жду восстановления до 1,1810-1,1815.

Европейская статистика

Уточненное значение индекса ВВП еврозоны за III квартал 2017 года составило 0,6% кв/кв, 2,6% г/г (прогноз был +0,6% кв/кв, 2,5% г/г, предварительное значение 0,6% кв/кв, 2,5% г/г).

Индекс промышленного производства в Германии за октябрь составил -1,4% м/м (прогноз был 1,1% м/м, предыдущее значение -0,9% м/м).

Владислав Антонов, аналитик

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