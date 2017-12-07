Курс доллара 59.2811   Курс евро 69.6434  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruАналитикаКомментарии7 декабря 2017 г.Альпари : Перед пятничной статистикой по рынку ...
07.12.2017
17:36

Альпари : Перед пятничной статистикой по рынку труда в США активность игроков будет снижаться

Перед пятничной статистикой по рынку труда в США активность игроков будет снижаться

В четверг, 7 ноября, американский доллар продолжает торговаться в плюсе ко всем основным валютам. Главным аутсайдером является новозеландский доллар. На момент написания обзора он ушел в минус на 0,74%. Ему на пятки наступает австралийский доллар. Меньше всех пострадала единая валюта, которую поддерживают кроссы с евро. Пара евро/доллар снизилась до 1,1776 и торгуется на уровне 1,1781.

На последнем часе поддержка евро пришла от роста кросс-пары евро/фунт. «Британец» подешевел до 1,3320 и остается под давлением из-за возобновившейся неясности вокруг Brexit. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила по телефону репортерам, что еще предстоит большая работа по соглашению. Переговоры продолжатся на следующей неделе.

Падение пары фунт/доллар остановилось в зоне поддержке 1,3325-1,3340. Как только её продавцы пройдут, падение ускорится до 1,3218. Часовые и четырёхчасовые индикаторы перегружены. Неплохо продавцам взять паузу до публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в эту пятницу.

Так как кроссы с евро торгуются в плюсе, то по паре евро/доллар на американской сессии жду восстановления до 1,1810-1,1815.

Европейская статистика

Уточненное значение индекса ВВП еврозоны за III квартал 2017 года составило 0,6% кв/кв, 2,6% г/г (прогноз был +0,6% кв/кв, 2,5% г/г, предварительное значение 0,6% кв/кв, 2,5% г/г).

Индекс промышленного производства в Германии за октябрь составил -1,4% м/м (прогноз был 1,1% м/м, предыдущее значение -0,9% м/м).

Владислав Антонов, аналитик

������ ���������

08.12.2017
10:08
Банк "Глобэкс": Конгресс США помог доллару
08.12.2017
10:06
Открытие Брокер: Внешний фон позволяет надеяться на позитивный старт торгов на Московской бирже
08.12.2017
10:01
ИФК «Солид»: Впереди неделя ключевых решений
08.12.2017
09:45
ИК Финам: Цены на нефть в начале следующей недели определит статистика от Baker Hughes
08.12.2017
09:45
ГК Forex Club: Рубль: пришла пора расти
07.12.2017
17:36
Альпари : Перед пятничной статистикой по рынку труда в США активность игроков будет снижаться
07.12.2017
17:07
Открытие Брокер: Возобновившийся рост на американском фондовом рынке сказывается на ценах драгметаллов
07.12.2017
16:59
АО "Альфа-Банк": Американский рынок акций: Спекулянты сосредоточили свои позиции на двух уровнях -2700 пункта и ?
07.12.2017
16:08
Открытие Брокер: У российского рынка пока нет мотивации для роста на фоне отсутствия позитивных новостей
07.12.2017
14:46
Dukascopy Bank SA: аналитический обзор
07.12.2017
12:28
Альпари: Индекс МосБиржи проведет сегодняшнюю сессию в пределах 2100-2125 пунктов
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»