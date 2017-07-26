ИФК «Солид»: Очередные санкции не так страшны, как их малюют

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $50.6 за баррель, прибавив после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на неожиданное значительное сокращение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения внешнего фона. Драйверами рынка сегодня могут стать публикация данных по производству и запасам нефти в США, а также предстоящие решения и заявления ФРС по вопросам монетарной политики.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.77% при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций банков HSBC (+2.6%), Barclays (+2%), Lloyds (+1.6%), нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1.4%), BP (+1.5%) и компаний из сектора «Материалы» Rio Tinto (+4.5%), BHP Billiton (+4.3%), Glencore (+5.8%). Сдержало рост индекса FTSE 100 снижение стоимости акций компаний из потребительского сектора British American Tobacco (-2.4%) и Reckitt Benckiser Group (-1.2%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник вырос на 0.65% при оборотах торгов на 20% больше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции банков Societe Generale (+2.6%), Credit Agricole (+2.3%) и производителя стали ArcelorMittal (+3.3%). Немецкий индикатор DAX (+0.45%) также прибавил благодаря росту котировок акций Deutsche Bank (+2.4%), Commerzbank (+2.5%) и страховой компании Allianz (+1.5%).

Фондовый рынок США во вторник возобновил подъем. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.47%) вернулся к достигнутым им на прошлой неделе историческим максимумам, однако переписать их не смог. При этом наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций компании McDonald's (+4.8%) и производителя тяжелой техники Caterpillar (+5.9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0.02%) слегка прибавил на фоне роста в цене акций Apple (+0.4%), Microsoft (+0.8%), Dollar Tree (+1.9%), Ross Stores (+1.8%) и Ulta Beauty (+1.8%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.29%) тоже вырос при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных, а подъемом в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+1.3%).

Рынок акций РФ во вторник снизился. Индекс ММВБ (-0.42%) просел при оборотах торгов чуть выше среднемесячных на опасениях негативного влияния рассматриваемых властями США очередных антироссийских санкций, которые в действительности не так страшны, как их малюют. При этом наибольшее негативное влияние на него оказали акции Сбербанка (-0.7%). НОВАТЭКа (-1.7%) и Газпрома (-0.7%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.36%) упал меньше из-за небольшого укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих корпоративных событий. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов «Распадской», а также финансовых результатов «НОВАТЭКа» по МСФО и «Интер РАО» по РСБУ.

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